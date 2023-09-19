Лукашенко объяснил возгорание «лазурных» автобусов в Петербурге

Лукашенко объяснил возгорание «лазурных» автобусов в Петербурге
Фото: Baltphoto

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину, по которой горят новые автобусы в Санкт-Петербурге. Он отметил, что в его стране и других регионах России такой проблемы нет.

Во время встречи с губернатором Краснодарского края России Вениамином Кондратьевым белорусский лидер обсудили возможность сотрудничества. В ходе разговора Лукашенко затронул тему пожара в «лазурных» автобусах Петербурга, которые привозят в Северную столицу из Белоруссии.

Он подчеркнул, что в его стране или других российских регионах нет аналогичной проблемы. По его мнению, пожары в МАЗах происходят по вине частной компании, которая взяла на себя обслуживание транспорта.

«Естественно, где-то утечки, протечки и так далее. Что-то где-то задымилось, в СМИ сразу: «Ах, загорелось!» — цитирует президента его пресс-служба.

Напомним, после начала транспортной реформы в Петербурге начали ездить новые автобусы на СПГ, однако спустя время транспорт начал гореть прямо на ходу. В августе власти Северной столицы решили отказаться от части «лазурных» автобусов и Лукашенко поручил разобраться в ситуации.

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