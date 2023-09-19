Игорь Николаев обратился к поклонникам из больницы после операции на сердце

Советский и российский музыкант Игорь Николаев объяснил, почему долгое время не выходил на связь после госпитализации.

После того, как в СМИ появилась информации об ухудшении самочувствия артиста многие поклонники начали писать ему в соцсетях, однако Николаев не выходил на связь. Молчание хранила и супруга певца Юлия Проскурякова. Спустя три дня исполнитель хита «Выпьем за любовь» все-таки обратился к подписчикам.

По информации kp.ru, Николаев уточнил, что находится в реанимации и не может ни с кем связаться, поскольку ему запрещено пользоваться мобильным телефоном.

Напомним, ранее стало известно, что артиста госпитализировали в одну из московских клиник в тяжелом состоянии. Певец перенес инфаркт, и врачам пришлось сделать ему операцию на сердце. Комментируя новости о состоянии Николаева, журналист Отар Кушанашвили призвал россиян молится за здоровье знаменитости.