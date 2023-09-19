Журналист Кушанашвили призвал россиян молится за госпитализированного Игоря Николаева

Грузинский и российский журналист Отар Кушанашвили призвал всех поклонников музыканта Игоря Николаева помолиться за здоровье артиста. Ранее певца госпитализировали с инфарктом.

Уже больше четырех дней исполнитель хита «Дельфин и русалка» не выходит на связь. О самочувствии артиста не высказывается и его супруга, певица Юлия Проскурякова. По информации СМИ, Николаева госпитализировали в одну из московских клиник с инфарктом, и ему срочно понадобилась операция.

На новость о госпитализации артиста отреагировал и Кушанашвили. В своем новом выпуске YouTube-шоу «Каково?!» журналист призвал всех неравнодушных россиян помолиться за здоровье Николаева.

«Бывшая супруга Николаева Наташа Королева пела «только ты не умирай, только ты дольше живи». Разве эти слова не настолько красноречивы, чтобы мы все вместе присоединились к мольбе?» — сказал Кушанашвили.

Напомним, ранее появилась информация о том, что врачам удалось стабилизировать состояние Игоря Николаева, но артисту еще далеко до полного восстановления.