Врачам удалось стабилизировать состояние Игоря Николаева после проблем с сердцем

Советский и российский музыкант Игорь Николаев находится под наблюдением врачей и его состояние стабильно, однако артист еще не полностью восстановился.

Поклонники исполнителя хитов «Выпьем за любовь», и «Такси, такси» уже несколько дней переживают за здоровье 63-летнего кумира, который попал в больницу из-за проблем с сердцем. Врачи обнаружили нарушение ритма самого главного органа человека и следы ранее перенесенного Николаевым инфаркта, однако специалистам удалось стабилизировать состояние звезды, пишет SHOT со ссылкой на источник.

При этом говорить о полном восстановлении артиста пока рано, говорят врачи, но медики уже составили персональный план реабилитации певца.

Напомним, 15 сентября СМИ сообщили о госпитализации Николаева на фоне проблем с сердцем. После этого появились сообщения о переносе или отмене запланированных концертов в городах, где музыкант должен был выступить в ближайшие дни.