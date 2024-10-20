В Петербурге из-за перепланировки может треснуть дом Гоголя

В Петербурге возникла угроза повреждения исторического доходного дома Зверкова, в котором жил Николай Гоголь.

Проблема возникла после демонтажа нескольких опорных конструкций в ресторане, расположенном на цокольном этаже этого здания. Об этом сообщило ГТРК «Санкт-Петербург».

Дом находится у канала Грибоедова и представляет собой значимую историческую ценность. После проведенных работ появилась опасность возникновения трещин в стенах здания, что вызвало опасения у специалистов по охране культурного наследия.