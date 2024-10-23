Ученные создали 3D карту «космической паутины», похожую на наряд Тейлор Свифт

Специалисты с использованием данных проекта Cosmicflows-4 разработали новую карту, напоминающую наряд известной певицы Тейлор Свифт. Эта карта для понимания структуры Вселенной предоставляет детализированное изображение гравитационных «бассейнов притяжения».

Разработка основывается на данных Cosmicflows-4. С ее помощью удалось выявить неизученные гравитационные бассейны, отвечающие за собирание галактик, в том числе Млечный Путь, предположительно входящий в бассейн Шапли. Открытие дат возможность глубже изучить структуру локальной Вселенной и ее «космический адрес», включающий различные космические структуры, от Земли до «бассейнов притяжения», сообщает Рrо Город Будущего.

Ведущий автор карты и специалист по космографии из Университета Париж-Сакле Даниэль Помаред отметил, что «космическая паутина» считается одной из главных составляющей Вселенной. Благодаря новым данным можно проследить, как гравитация формирует большие структуры, связывая галактики, тем самым рождая сложные космические образования.