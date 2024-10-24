Научный подход к комфорту и безопасности: в Москве прошла международная выставка лифтов «Лифт Экспо»

С 9 по 11 октября в московском МВЦ «Крокус Экспо» впервые состоялась выставка «Лифт Экспо. Москва 2024», ранее проходившая на ВДНХ. Это событие стало площадкой для конструктивного диалога между производителями и поставщиками лифтового оборудования, клиентами и представителями госструктур.

В России функционирует 575 тысяч лифтов, из которых 64 тысячи уже достигли конца срока эксплуатации, отметил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин. Он подчеркнул важность ускорения темпов замены лифтов с акцентом как на их на безопасность, так и эстетику.

«Лифт Экспо», на которой были представлены лучшие образцы лифтовой продукции, объединила ведущие отечественные и зарубежные (белорусские и китайские) компании. В числе организаций из Петербурга – официальный представитель ОАО «Могилёвлифтмаш» (г. Могилёв) — ООО «Могилёвлифт».

«Если сравнивать с предыдущими выставками, то в рамках нынешней многие участники уделили особое внимание инновационным решениям в лифтовой индустрии. Представленные разработки — большой шаг в высокотехнологичное будущее, где пассажиры передвигаются на лифте в комфорте, а техническое обслуживание кабин не отнимает много сил и времени», — отметил генеральный директор ООО «Могилёвлифт» Анатолий Черников.

Так, компания «Могилёвлифт» представила проект единой среды бесключевого доступа, реализуемый совместно с партнерами из Республики Беларусь — программно-аппаратный комплекс OPENY. Он позволяет вызывать лифты, а также открывать любые электромеханические и электромагнитные замки всего лишь при помощи смартфона, причем без подключения к интернету. Проект, по словам Анатолия Черникова, нацелен на формирование комфортной среды проживания и может быть внедрен как при строительстве, так и в уже существующую инфраструктуру.

Также участниками «Лифт Экспо» стали ООО «Алекс-Лифт», ЗАО «Предприятие ПАРНАС», ООО «Санкт-Петербургский Лифтовой Завод», Серпуховский лифтостроительный завод, компания Metron и многие другие. Были представлены и зарубежные — белорусские и китайские — предприятия.

Кроме того, в рамках выставки прошли обсуждения актуальных вопросов отрасли, включая финансирование, капитальный ремонт и поиск кадров. На третий день «Лифт Экспо» состоялось награждение победителей конкурса «Lift Expo Awards».