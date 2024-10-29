Путин на БРИКС дарил ручки с хохломой почетным гостям саммита

Как стало известно изданию «БИЗНЕС Online», президент России Владимир Путин подготовил для гостей саммита БРИКС два уровня подарков. В первом случае он дарил ручки с хохломой, украшенные хохломой, в то время как остальные подарки оставил в секрете. Глава Татарстана Рустам Минниханов также приготовил сюрпризы для гостей: он дарил уникальные ковры в память о визите в Казань.

Зарубежные лидеры тоже не забыли о президенте России и подготовили для него подарки. На саммите премьер-министр Индии Нарендра Моди передал Путину картину, выполненную в технике сохраи. Этот стиль широко распространен в деревнях района Хазарибаг, расположенного в индийском штате Джаркханд. Узоры на картинах создают с помощью пальцев, веток или соломы.

Это не единственный подарок, который Путин получил от участников саммита. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь подарил российскому лидеру фигурки драконов. Он пояснил, что вьетнамская и азиатская культуры воспринимают дракона как символ высшей власти: маленький дракон олицетворяет власть внутри государства, а большой — внешнюю.