  • 18+

  • Сегодня

    29.10.24, Вт

    Погода

    +6°

  • 18+

  • Курсы валют

    $97.23 €105.22 ¥13.61

Путин на БРИКС дарил ручки с хохломой почетным гостям саммита

Фото: Кристина Кормилицына / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Как стало известно изданию «БИЗНЕС Online», президент России Владимир Путин подготовил для гостей саммита БРИКС два уровня подарков. В первом случае он дарил ручки с хохломой, украшенные хохломой, в то время как остальные подарки оставил в секрете. Глава Татарстана Рустам Минниханов также приготовил сюрпризы для гостей: он дарил уникальные ковры в память о визите в Казань.

Зарубежные лидеры тоже не забыли о президенте России и подготовили для него подарки. На саммите премьер-министр Индии Нарендра Моди передал Путину картину, выполненную в технике сохраи. Этот стиль широко распространен в деревнях района Хазарибаг, расположенного в индийском штате Джаркханд. Узоры на картинах создают с помощью пальцев, веток или соломы.

Это не единственный подарок, который Путин получил от участников саммита. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь подарил российскому лидеру фигурки драконов. Он пояснил, что вьетнамская и азиатская культуры воспринимают дракона как символ высшей власти: маленький дракон олицетворяет власть внутри государства, а большой — внешнюю.

 

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Россияне смогут получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений

    Россияне смогут получить до 412 тысяч рублей пенсионных накопленийНовости
    В 2025 году граждане России получат возможность забрать свои пенсионные накопления разовой выплатой, сумма которой…

      Психолог рассказала, почему дети становятся квадроберами

        Психолог рассказала, почему дети становятся квадроберамиОбщество
        Психолог медицинского центра из Екатеринбурга Александра Шарапова пояснила, что толкает детей примерять на себя маски…

          В Петербург 30 октября придет сильный ветер до 20 метров в секунду

            В Петербург 30 октября придет сильный ветер до 20 метров в секундуНовости
            Главное управление МЧС России по Петербургу информирует жителей о предстоящем ухудшении погодных условий в городе.…

              Забытые радости: места в Петербурге, где взрослым можно покататься на качелях

                Забытые радости: места в Петербурге, где взрослым можно покататься на качеляхГород
                В современном мире, полном суеты и забот, иногда так хочется окунуться в детство и насладиться…

                  Путин на БРИКС дарил ручки с хохломой почетным гостям саммита

                    Путин на БРИКС дарил ручки с хохломой почетным гостям саммитаНовости
                    Как стало известно изданию «БИЗНЕС Online», президент России Владимир Путин подготовил для гостей саммита БРИКС…

                      Петербуржцы чаще других россиян страдают от бессилия

                        Петербуржцы чаще других россиян страдают от бессилияНовости
                        По данным hh.ru и Halsa, осенью текущего года около трети работников в Петербурге столкнутся с…