  • 18+

  • Сегодня

    02.11.24, Сб

    Погода

    +0°

  • 18+

  • Курсы валют

    $97.44 €105.84 ¥13.64

Европейцев призвали запастись предметами первой необходимости на случай ЧС

Фото: pxhere.com

Власти Евросоюза призвали граждан подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям, советуя им запастись предметами первой необходимости и продуктами питания как минимум на три дня. Об этом сообщило издание Newsweek.

Указание на необходимость создания запасов связано с тем, что европейцы в настоящее время не готовы к различным экстренным ситуациям, и, по мнению властей ЕС, основная угроза исходит от России, однако это утверждение не подкреплено конкретными доказательствами.

Доклад о гражданской и военной готовности Европы, подготовленный бывшим президентом Финляндии Саули Ниинистё, который сейчас является специальным советником президента Еврокомиссии, призывает жителей ЕС к повышению готовности. В документе подчеркивается, что Союз не смог эффективно справиться ни с пандемией COVID-19, ни с конфликтом между Россией и Украиной, что создает необходимость перехода от реактивных мер к проактивной подготовке.

Согласно рекомендациям, домохозяйствам следует обеспечить наличие запасов продовольствия на как минимум 72 часа. Государствам-членам ЕС предложили предоставлять своим гражданам инструкции по созданию запасов, организации эвакуации и доступу к экстренным службам.

 

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Патрушев велел стабилизировать продовольственный рынок за две недели

    Патрушев велел стабилизировать продовольственный рынок за две неделиОбщество
    31 октября вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев провел совещание с участием федеральных органов исполнительной власти и…

      Отоларинголог Приказа раскрыла ошибки в лечении кашля у детей

        Отоларинголог Приказа раскрыла ошибки в лечении кашля у детейМедицина
        Отоларинголог Екатерина Приказа в интервью изданию «Доктор Питер» отметила, что лечение кашля у детей требует…

          В Петербурге уволили почти 20 майоров и капитанов ГАИ из МРЭО

            В Петербурге уволили почти 20 майоров и капитанов ГАИ из МРЭОГород
            В Петербурге работу потеряли 17 майоров и капитанов ГАИ из МРЭО, расположенном на Шоссе Революции.…

              Пропавший из Эрмитажа портрет Николая I обнаружили в Музее политической истории

                Пропавший из Эрмитажа портрет Николая I обнаружили в Музее политической историиКультура
                Огромное полотно, которое более века числилось безымянным в запасниках, оказалось пропавшим конным портретом Николая Первого,…

                  Материальная поддержка семей с детьми может повысить рождаемость в России

                    Материальная поддержка семей с детьми может повысить рождаемость в РоссииНовости
                    Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской Православной Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в…

                      Футболист Дмитрий Тарасов поделился подробностями отношений с дочерью Ангелиной

                        Футболист Дмитрий Тарасов поделился подробностями отношений с дочерью АнгелинойНовости
                        Дмитрий Тарасов, известный футболист, на протяжении шести лет состоит в браке с Анастасией Костенко, которая…