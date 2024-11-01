Европейцев призвали запастись предметами первой необходимости на случай ЧС

Власти Евросоюза призвали граждан подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям, советуя им запастись предметами первой необходимости и продуктами питания как минимум на три дня. Об этом сообщило издание Newsweek.

Указание на необходимость создания запасов связано с тем, что европейцы в настоящее время не готовы к различным экстренным ситуациям, и, по мнению властей ЕС, основная угроза исходит от России, однако это утверждение не подкреплено конкретными доказательствами.

Доклад о гражданской и военной готовности Европы, подготовленный бывшим президентом Финляндии Саули Ниинистё, который сейчас является специальным советником президента Еврокомиссии, призывает жителей ЕС к повышению готовности. В документе подчеркивается, что Союз не смог эффективно справиться ни с пандемией COVID-19, ни с конфликтом между Россией и Украиной, что создает необходимость перехода от реактивных мер к проактивной подготовке.

Согласно рекомендациям, домохозяйствам следует обеспечить наличие запасов продовольствия на как минимум 72 часа. Государствам-членам ЕС предложили предоставлять своим гражданам инструкции по созданию запасов, организации эвакуации и доступу к экстренным службам.