Суд в досрочном порядке прекратил охрану неиспользуемых товарных знаков ХК «Ладога»

«Холдинговая компания Бизнесинвестгрупп» из Уфы, которой владеет семья Ибатуллиных, знаменита судебными тяжбами по оспариванию товарных знаков различных брендов. В этот раз ей удалось выиграть очередное подобное производство.

Как сообщает Агентство бизнес новостей, компания смогла в досрочном порядке прекратить охрану товарных знаков «Царские» и «Царский», собственником которых являлась петербургская Холдинговая компания «Ладога», связанная с бизнесменом Вениамином Грабаром.

Установлено, что АО «Холдинговая Компания «Ладога», которой руководит Владимир Евстратьев, является правообладателем исключительного права на комбинированный товарный знак «Орловская Царская», зарегистрированный для товара «водка» 33-го класса МКТУ и услуги «реализация водки» 42-го класса МКТУ. В рамках суда представители ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» пояснили, что в течение последних трех лет товарный знак не используется компанией, из-за чего «Ладоге» было направлено предложение о его прекращении. Однако на это пришел отказ.

Как выяснилось, на основании лицензионного договора товарные знаки были зарегистрированы на Озерский спиртоводочный завод, занимающийся выпуском водки. Представители «Бизнесинвестгрупп» отметили риск «размытия» знаков. Одновременно с этим стороны ответчика заметили, что ими используется товарный знак, отличающийся фонетически, с существенными изменениями, а доказательств размытия нет.

Стало известно, что в 2022 году ООО «Группа Ладога» в лаборатории провело испытание двух бутылок спиртосодержащей продукции из 5002, а ООО «МонопольМаркет» реализовало в розницу 203 бутылки на 54,7 тыс. рублей.

В результате в суде пояснили, что символическое использование товарного знака с целью сохранить права на этот товарный знак не является основанием для признания использования средства индивидуализации.