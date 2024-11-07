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Петербуржец поделился эмоциями на застрявшем в Японии круизном лайнере «Спектр морей»

Фото: скрин с видео

Круизный лайнер «Спектр морей» застрял в японском порту Йокогама, и на его борту могут находиться более 500 российских граждан. Судно должно было прибыть в Шанхай 9 ноября, но теперь ожидается, что оно завершит свой маршрут только 11 ноября. Один из пассажиров, петербуржец, поделился своими впечатлениями о сложившейся ситуации.

По словам мужчины, большинство российских туристов, оказавшихся в такой ситуации, потеряли свои заранее купленные авиабилеты. Он отметил, что проблемы заключаются в высоких ценах на билеты для обмена.

«Проблемы только в билетах, у большинства они сгорают. Авиакомпании задирают цены на обмен билетов до 200–300 тысяч рублей», — рассказал он.

Пассажир добавил, что если бы процесс обмена билетов проходил нормально, то никто бы не испытывал таких трудностей.

Кроме того, он обратил внимание на разницу в настроении среди пассажиров разных национальностей.

«На всех смотришь — испанцы, американцы, немцы, китайцы — ходят довольные, сломалось и сломалось. А наши ходят напряженные. Почему? Да потому что билеты сумасшедших денег у наших авиаперевозчиков стоят, идет такой заработок», — отметил петербуржец.

Согласно данным популярных сервисов по продаже авиабилетов, самый дешевый перелет из Шанхая в Санкт-Петербург сейчас обойдется минимум в 42 тысячи рублей, но путешественникам придется сделать четыре пересадки, что значительно усложняет поездку.

 

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