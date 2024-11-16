В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

В преддверии ожидаемого сильного шторма в Петербурге закрыли защитные затворы комплекса защитных сооружений города от наводнений (КЗС), сообщает дирекция комплекса. Решение о закрытии затворов было принято в 16:00 по указанию МЧС, с целью предотвратить возможные последствия нагонного наводнения, связанного с резким повышением уровня воды.

По данным телеграм-канала дирекции, в связи с ухудшением погодных условий, движение судов по Кронштадтскому фарватеру временно приостановлено. Это связано с прогнозируемыми сильными порывами ветра и высокими волнениями на воде. Власти города также объявили штормовое предупреждение на восточной части Финского залива, где ожидаются порывы ветра до 25-28 м/с. Согласно синоптическому прогнозу, высота волн может достичь 2,5-3 метров, что значительно повышает риски для судоходства и прибрежных территорий.

Особое внимание стоит уделить тому, что синоптики прогнозируют повышение уровня воды в устье Невы, что может привести к угрозе наводнения. При этом, по расчетам, уровень воды может превысить критическую отметку в 160 см, начиная с 22:00. Власти города внимательно следят за развитием ситуации и заранее готовят меры по минимизации возможных последствий стихии.