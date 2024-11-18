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В Петербурге завершился сезон обновления дорожной разметки на 1814 участках дорог

Фото: пресс-служба комитета по транспорту

Сезон обновления дорожной разметки в Петербурге подошел к концу. За период с апреля по ноябрь 2024 года на улицах города было нанесено более 740 тысяч квадратных метров разметки на 1814 различных участках дорог.

В рамках сезонных мероприятий обновлены ключевые элементы разметки, в том числе вблизи образовательных учреждений. На переходах у школ и детских садов обновлена разметка, которая включает знаки пешеходных переходов (обозначения 1.14.1-1.14.2), что является частью программы «Школа», направленной на обеспечение безопасности детей. Также на 482 адресах города обозначены парковочные места для людей с ограниченными возможностями, что поможет создать более доступную среду для инвалидов и маломобильных граждан.

Особое внимание уделили восстановлению более 15 тысяч квадратных метров разметки в зоне платных парковок, что улучшит управление парковочными пространствами и повысит удобство для автовладельцев.

На выполнение всех работ было выделено 1,153 миллиарда рублей. Применение качественных материалов и точное соблюдение технологий нанесения разметки стали залогом долгосрочности и эффективности проведённых работ.

Дорожная разметка выполняет важную роль в организации безопасного движения, обеспечивая информирование водителей и пешеходов о правилах дорожного движения, разделении потоков транспорта и указаниях для пешеходов.

Разметка бывает различной: продольная (расположена вдоль дороги и направлена по ходу движения), поперечная (пересекает проезжую часть), а также стрелы, островки безопасности и разметка пешеходных переходов. Кроме того, специальными знаками выделены места для людей с ограниченными возможностями.

Для нанесения разметки используется белый, жёлтый и синий цвет, а также пластичные материалы отечественного производства.

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