Петербург пережил самое разрушительное наводнение в своей истории 200 лет назад

Петербург 19 ноября 1824 года оказался под ударом одного из самых мощных стихийных бедствий, которое стало самым страшным наводнением в истории города. Мощный шторм поднял уровень воды в Неве на рекордные 421 сантиметр. Это вызвало катастрофические последствия: набережные не смогли выдержать напора воды, и многие районы Северной столицы были затоплены. Вода буквально слилась с Дворцовой площадью, а Невский проспект превратился в бурную реку, смывая все на своем пути. Тогда погибло несколько сотен человек, и последствия этого наводнения ощущались долгие годы.

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, на тот момент город не обладал никакими средствами предсказания таких стихийных бедствий. Прогнозировать катастрофы подобного масштаба было невозможно, и только спустя почти 70 лет, в 1897 году, после этого трагического события, город получил возможность предсказать подобные угрозы.

Именно наводнение 1824 года стало катализатором для создания защитных сооружений, таких как дамба, которая была предложена инженером Пьером Базеном. Сегодня эта дамба эффективно защищает город от наводнений и других природных катастроф, которые могут угрожать Петербургу. В пресс-службе Петербургской дамбы напомнили, что за время эксплуатации комплекса защитных сооружений было предотвращено 36 наводнений, из которых 15 могли бы привести к серьёзным разрушениям, если бы не меры предосторожности.