Pixar выпустила трейлер спин-оффа «Головоломки»

Компания Pixar представила первый трейлер нового мультсериала, который станет продолжением вселенной «Головоломки». Спин-офф получил название «Студия сновидений» и расскажет зрителям о захватывающих событиях, происходящих в голове главной героини Райли. Первый сезон шоу будет состоять из четырех эпизодов, и премьера намечена на 11 декабря 2024 года. Режиссёр и сценарист нового проекта — Майк Джонсон, который уже зарекомендовал себя в мире анимации благодаря работе над культовым мультфильмом «Труп невесты».

Сюжет мультсериала разворачивается между событиями первой и второй части оригинальной истории. В центре внимания — студия, расположенная в голове Райли, где «создаются» её сны. Внутри этой студии идет настоящая борьба за внимание и признание. Несколько амбициозных режиссёров пытаются создать самый яркий и незабываемый сон, что порой приводит к непредсказуемым последствиям. Особое внимание будет уделено Пауле Персимон, знаменитой создательнице грез, чья жизнь превращается в настоящий кошмар после того, как в её команду попадает самодовольный и амбициозный режиссёр по имени Ксени.

Кроме того, в мультсериале появятся все полюбившиеся зрителям персонажи из оригинальной картины, включая Брезгливость, Печаль, Страх, Гнев и Радость, каждый из которых продолжит свою роль в создании и управлении эмоциями и мыслями Райли.