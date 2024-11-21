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Прокуратура Петербурга потребовала устранить протечки кровли в многоквартирном доме

Фото: Baltphoto

Сотрудники прокуратуры Выборгского района Петербурга провели проверку в связи с жалобой на нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По результатам проверки, специалисты установили, что многоквартирный дом на улице Литовской находится в неудовлетворительном состоянии. В частности, повреждено парапетное укрытие на крыше, из-за чего в одной из квартир происходят протечки.

Во время осмотра самой квартиры заявителя были зафиксированы следы затопления, что подтверждает наличие проблемы. В ответ на выявленные нарушения, прокуратура направила представление руководству управляющей компании ООО «УК «Ленинградский Дом» с требованием незамедлительно принять меры по устранению протечек и восстановлению крыши. Об этом сообщили «Аргументы Недели — Санкт-Петербург».

Процесс устранения выявленных недостатков находится под контролем прокуратуры, и специалисты продолжают следить за выполнением указанных предписаний.

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