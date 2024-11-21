Какие районы Петербурга стали самыми дорогими и дешевыми для аренды жилья в октябре

По данным сервиса «Яндекс Аренда», медианная стоимость долгосрочной аренды жилья в Санкт-Петербурге в октябре 2024 года составила 50 тыс. рублей. Стоимость студий в среднем была 38 тыс. рублей, однокомнатных квартир — 45 тыс., двухкомнатных — 69 тыс., а трехкомнатных — 96 тыс. рублей.

Наибольший рост цен на аренду жилья в октябре зафиксирован в Посадском округе, где ставки увеличились на 16,5%, достигнув 112 200 рублей. Значительный рост наблюдается также в Георгиевском округе (+15%, до 41,6 тыс. рублей), Малой Охте (+14,6%, до 60,7 тыс. рублей), Лахта-Ольгино (+12,8%, до 61,5 тыс.) и Гавани (+10,3%, до 63,4 тыс. рублей).

В то же время в нескольких округах города аренда жилья подешевела. Наибольшее снижение цен произошло в муниципальном округе №78, где ставки упали на 17,8%, до 76,7 тыс. рублей. В округе Пороховые аренда стала дешевле на 13% (до 43 тыс. рублей), в Аптекарском острове и Сенном округе — на 12,4% (до 80,8 тыс. и 64,6 тыс. рублей соответственно), а в Финляндском округе стоимость снизилась на 11,3% (до 39,5 тыс.). В Южно-Приморском округе аренда подешевела на 11,2%, составив 40,7 тыс. рублей.

Как отмечает Роман Жуков, руководитель «Яндекс Аренды», снижение цен в ряде локаций связано не только с уменьшением спроса арендаторов в период после пиков августа и сентября, но и с появлением на рынке вторичной недвижимости, оставшейся нераспроданной из-за высоких ставок, включая старый жилой фонд.