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Россия восстанет и пробудится: что увидел Иоанн Шанхайский о судьбе страны

Фото: Baltphoto / Павел Долганов

Святой Иоанн Шанхайский, известный своими глубокими духовными предсказаниями и чудотворными дарами, оставил после себя важные пророчества, которые вновь привлекают внимание в свете нынешних мировых событий. По словам старца, судьба России зависит от того, как она выдержит испытания, которые ей предстоят. Он предсказал, что через многочисленные трудности и испытания страна пройдет, но, если народ останется стойким, впереди Россию ждет эпоха возрождения и великого процветания.

Святой Иоанн не просто был выдающимся святителем, которого почитают как одного из величайших святителей XX века, но и известен своим даром пророчества, а также чудотворениями. Во время своей жизни он часто обращался к судьбе России, говоря, что страна столкнется с множеством испытаний. Однако, несмотря на возможные страдания и потрясения, он уверял, что в будущем страну ожидает обновление и восстановление ее былого величия.

По словам Иоанна Шанхайского, «Россию ждут тяжелые испытания, но она восстанет». Он верил, что если народ и государство смогут пройти через эти трудности, то страну ждет не только физическое, но и духовное возрождение.

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