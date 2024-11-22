Святой Иоанн Шанхайский, известный своими глубокими духовными предсказаниями и чудотворными дарами, оставил после себя важные пророчества, которые вновь привлекают внимание в свете нынешних мировых событий. По словам старца, судьба России зависит от того, как она выдержит испытания, которые ей предстоят. Он предсказал, что через многочисленные трудности и испытания страна пройдет, но, если народ останется стойким, впереди Россию ждет эпоха возрождения и великого процветания.

Святой Иоанн не просто был выдающимся святителем, которого почитают как одного из величайших святителей XX века, но и известен своим даром пророчества, а также чудотворениями. Во время своей жизни он часто обращался к судьбе России, говоря, что страна столкнется с множеством испытаний. Однако, несмотря на возможные страдания и потрясения, он уверял, что в будущем страну ожидает обновление и восстановление ее былого величия.

По словам Иоанна Шанхайского, «Россию ждут тяжелые испытания, но она восстанет». Он верил, что если народ и государство смогут пройти через эти трудности, то страну ждет не только физическое, но и духовное возрождение.