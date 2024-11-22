На Манежной площади появится 20-метровая ёлка и паровозик

В Петербурге готовят новую праздничную локацию для предстоящей зимней ярмарки. Манежная площадь станет одной из ключевых площадок для новогодних мероприятий в 2025 году. В рамках праздников здесь установят 20-метровую ёлку, а также появятся традиционные атрибуты зимних торжеств — домик Деда Мороза, фотозоны и декоративные элементы. Кроме того, для создания особой новогодней атмосферы на площади будет запущен паровозик, который станет одним из самых ярких символов грядущего праздника.

Согласно информации пресс-службы ГАТИ, торжественная встреча гостей ярмарки начнется с украшенной триумфальной арки, расположенной на Итальянской улице. Организация мероприятий получила соответствующий ордер от ГАТИ для обеспечения безопасности и порядка во время новогодних праздников.

Ожидается, что работы по демонтажу всех объектов и оборудования завершатся до 25 января 2025 года, что позволит горожанам насладиться зимними развлечениями в течение нескольких недель.