В Петербурге завершилось обновление причалов «Адмиралтейство» и «Летний сад»

В Петербурге завершились работы по обновлению ключевых городских причалов в рамках программы развития городской транспортной инфраструктуры.

Специалисты, подведомственные комитету по транспорту, а также СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта», завершили установку новых причальных палов на Адмиралтейской набережной и на Дворцовой набережной, где обновлены конструкции на причале «Летний сад».

В рамках модернизации на причале «Адмиралтейство» были установлены новые причальные палы, а на «Летнем саду» — как новые палы, так и опорные конструкции, которые будут использоваться для крепления переходных трапов, обеспечивающих удобный доступ на причал.

Заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков отметил, что в новом навигационном сезоне 2025 года на этих двух обновленных причалах установят современные металлические понтоны.

Эти понтоны обладают улучшенными техническими характеристиками, что сделает швартовку более безопасной. На обеих локациях также планируется установка дополнительных отбойных устройств для повышения безопасности при швартовке. Кроме того, понтоны будут значительно более устойчивыми при волновых явлениях, что улучшит их эксплуатацию в сложных погодных условиях.

Также благодаря расширению причального фронта на Адмиралтейской набережной, увеличится пассажировместимость этого причала, что позволит обслуживать большее количество пассажиров и судов.