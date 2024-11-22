Финансовый консультант Феоктистова объяснила, выгодны ли сейчас банковские вклады

Финансовый консультант Елена Феоктистова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» поделилась своим мнением о текущей ситуации на рынке банковских вкладов и ответила на вопрос, выгодно ли инвестировать деньги в депозиты в условиях современной экономической обстановки. Эксперт пояснила, что в текущих условиях размещение средств в банке под процентные ставки является надежным вариантом, который может защитить деньги от инфляции.

Феоктистова отметила, что все банковские вклады в России защищены системой страхования вкладов. Это означает, что в случае отзывов лицензии у банка, если сумма на вкладе не превышает 1,4 миллиона рублей, вкладчик получит компенсацию в полном объеме.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что текущие процентные ставки по вкладам могут быть вполне конкурентоспособными, особенно если сравнивать их с доходностью от акций крупных российских компаний в предыдущие годы. В некоторых случаях, по словам Феоктистовой, хранить деньги на банковских счетах может быть даже выгоднее, чем инвестировать в акции или другие более рисковые инструменты.

Однако, для того чтобы не только сохранить, но и приумножить капитал, финансовый консультант рекомендовала более долгосрочные инвестиционные стратегии. Вклады, по ее мнению, могут быть подходящим вариантом для сохранения средств в краткосрочной перспективе, но для роста капитала важно разрабатывать диверсифицированные инвестиционные портфели.