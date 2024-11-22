У препаратов от гипертонии выявили новый побочный эффект

Исследование ученых из Виргинского университета выявило, что популярные лекарства от гипертонии, относящиеся к группе ингибиторов ренин-ангиотензиновой системы (РАС), могут оказывать нежелательное воздействие на почечную ткань. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Circulation Research (CirRes).

Исследователи обнаружили, что препараты с такими названиями, как «прил» и «сартан» (например, Валсартан), которые используются более чем 1,3 миллиардами пациентов по всему миру для лечения гипертонии, могут вызывать изменения в почках. Эти лекарства, которые являются одними из самых широко применяемых средств для контроля высокого артериального давления, включают в себя такие препараты, как Эналаприл, Лизиноприл и Вальсартан, которые также широко применяются в России. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Доктор Ариэль Гомес, возглавивший исследование, пояснил, что действие этих препаратов направлено на блокировку ренина — гормона, который способствует повышению артериального давления. Однако при длительном применении организм компенсирует это, увеличивая выработку ренина. В результате, почки начинают активно производить избыточное количество ренина, что запускает ряд неблагоприятных процессов в почечной ткани.

В ходе эксперимента ученые установили, что клетки, отвечающие за производство ренина, начинают увеличиваться в размерах. Они начинают выделять вещества, которые вызывают воспаление и стимулируют разрастание клеток вокруг мельчайших кровеносных сосудов — артериол. Это приводит к их сужению, что, в свою очередь, способствует дальнейшему повышению давления и повышает риск развития почечной недостаточности.