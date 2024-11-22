В Петербурге скончался звезда «Преступления и наказания» Иван Петков на 61-м году

В Петербурге скончался Иван Петков, известный российский актер, чьи роли в кино и на телевидении оставили заметный след в отечественной культуре. Артист ушел из жизни в Мариинской больнице, куда он был госпитализирован после инсульта. Об этом сообщил ТАСС.

Иван Петков родился 9 июня 1963 года и за свою карьеру сыграл множество ярких ролей в фильмах и сериалах. Он стал широко известен зрителям благодаря ролям в таких проектах, как фильм «Майор Гром: Игра» и сериал «Преступление и наказание», где он запомнился своей глубокой и многогранной игрой. Актер также снялся в исторической драме «Рюриковичи. История первой династии», а также в картине «28 панфиловцев», где исполнил одну из ключевых ролей. Среди других значимых проектов — фильм «Богиня: как я полюбила» и сериал «Ментовские войны», где он также продемонстрировал свои актерские способности.

В 2025 году зрители смогут увидеть Петкова в одной из последних его работ — фильме «Павел. Первый и последний», в котором он сыграл роль генерала. Этот проект должен выйти в прокат в следующем году. Прощание с Иваном Петковым состоялось в Петербурге, где он проживал большую часть своей жизни.