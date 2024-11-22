Как будут выглядеть новогодние каникулы: шестидневная рабочая неделя перед праздниками

Новогодние праздники 2024-2025 года для россиян обещают быть продолжительными: с 29 декабря по 8 января граждане смогут наслаждаться 11 днями отдыха, однако перед этим предстоит шестидневная рабочая неделя.

Согласно официальному производственному календарю, праздничные выходные начнутся в воскресенье, 29 декабря 2024 года, и продлятся до среды, 8 января 2025-го. В этот период гражданам предстоит отдохнуть целых 11 дней, но первую рабочую неделю нового года (с 9 января) будет короткой — всего два рабочих дня. Об этом сообщил IVBG.

Стоит отметить, что на период праздников в 2024 году выпадает только три официальных выходных дня: 29 декабря, 4 января и 5 января. Эти дни, вместе с выходными, создают восьмидневный период дополнительного отдыха, но к этому добавляется ещё и стандартный выходной — 1 января, День Новый год.

Также в Госдуме обсуждается предложение сделать 28 декабря (пятницу) предновогодним выходным, чтобы россияне не столкнулись с шестидневной рабочей неделей перед праздниками. В этом случае рабочий график будет немного более сбалансированным, и дополнительный день отдыха позволит легче войти в праздничный режим.

Перенос выходных в 2025 году: как изменится рабочий график

В 2025 году на некоторые праздники, выпадающие на выходные, будут перенесены выходные дни. Вот как это будет выглядеть:

С 4 января (суббота) на 2 мая (пятница);

С 5 января (воскресенье) на 31 декабря (среда);

С 23 февраля (воскресенье) на 8 мая (четверг);

С 8 марта (суббота) на 13 июня (пятница);

С 1 ноября (суббота) на 3 ноября (понедельник).

Эти переносы позволят гражданам дополнительно отдохнуть в дни, когда официальные выходные приходятся на субботу или воскресенье.

Когда лучше брать отпуск: советы для декабрьских и январских праздников

Для тех, кто планирует отдых в ближайшие месяцы, полезно учитывать, что в декабре 2024 года будет 21 рабочий день и 10 выходных. В январе 2025 года же — 17 рабочих дней и 14 выходных. Если вы планируете отпуск в январе, важно помнить, что этот месяц будет насыщен праздниками, и отпуск в это время может быть менее выгодным.