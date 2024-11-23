Поездка на «Сапсане» из Москвы в Петербург в новогоднюю ночь обойдется в 2025 рублей

Путешественникам, планирующим провести новогоднюю ночь в поезде, компания РЖД предлагает выгодные условия на билеты в высокоскоростные поезда «Сапсан», курсирующие между Москвой и Петербургом. В этом году стоимость поездки на новогодние праздники будет составлять около 2 тыс. рублей. Такой тариф распространяется на билеты экономкласса и действует на поездки, запланированные на 31 декабря после 19:00 и на 1 января 2025 года, сообщила пресс-служба компании.

Таким образом, пассажиры смогут воспользоваться комфортными условиями в экономклассе по цене 2025 рублей. В то же время для желающих выбрать места в базовом классе стоимость билетов стартует от 1832 рублей. Примечательно, что окончательная стоимость билета зависит исключительно от выбранной категории места, а не от времени покупки или уровня спроса.

Компания РЖД подчеркнула, что такие цены действуют на указанные даты, и они не будут изменяться в зависимости от повышенного спроса в праздничный период.