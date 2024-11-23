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Кабмин утвердил новые индексы изменения коммунальных тарифов в Петербурге

Фото: Baltphoto / Ольга Андросова

Кабинет министров Российской Федерации одобрил новую систему индексации платы за коммунальные услуги, которая будет действовать в регионах страны начиная с июля 2025 года. Соответствующее решение было зафиксировано в официальном документе.

Основные положения постановления касаются установления ежегодных индексов изменения стоимости коммунальных услуг, которые будут варьироваться в зависимости от региона. Одним из ключевых аспектов является то, что для каждого региона будет определён свой коэффициент изменения цен, отражающий местные экономические условия и особенности инфраструктуры.

Особое внимание в документе уделено Петербургу, где индекс изменения платы за коммунальные услуги составит 14,6%. Эта цифра обозначает рост платы в среднем по городу в течение рассматриваемого периода. При этом для города федерального значения, каковым является Петербург, установлены строгие ограничения на возможные отклонения от указанного показателя: отклонение от индекса будет исключено и составит 0%, что означает отсутствие допускаемых изменений в сторону увеличения платы.

Новая система индексации платы за коммунальные услуги в разных регионах страны вступит в силу с 1 июля 2025 года, что даст время для адаптации местных властей и соответствующих служб к изменениям в законодательной и финансовой практике.

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