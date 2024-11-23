В Петербурге изменили маршруты двух автобусов из-за дорожных работ на съезде с КАД

В Санкт-Петербурге произошли временные изменения в маршрутах двух автобусных линий в связи с проведением дорожных работ на съезде с Кольцевой автодороги (КАД) на Краснофлотское шоссе. Об этом сообщила пресс-служба «Организатора перевозок».

Автобусы № 2Л и № 175 будут следовать по изменённым маршрутам до завершения работ. Согласно новым данным, автобус № 2Л будет двигаться по привычному маршруту до КАД, затем — по КАД до Ораниенбаумского проспекта. Далее автобус поедет через Александровскую улицу, улицу Красного Флота, Дворцовый проспект и Кронштадтскую улицу, а затем продолжит свой путь по изначальной трассе.

Точно такой же маршрут ждёт и автобус № 175. Он также будет следовать от своей обычной трассы до КАД, после чего маршрут изменится аналогичным образом: через Ораниенбаумский проспект, Александровскую улицу, улицу Красного Флота и другие ключевые участки маршрута, а затем вернется к исходному пути.

«Организатор перевозок» подчеркивает, что данные изменения являются временными и связаны исключительно с проведением дорожных работ, влияющих на движение транспорта.