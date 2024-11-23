В Приморском районе Петербурга появился мощный грязевой гейзер

В Приморском районе Петербурга на перекрестке Камышовой и Туристской улиц из-под земли прорвался мощный грязевой гейзер. Очевидцы сняли на видео, как серо-коричневая жижа с песком активно выбрасывается на поверхность, образуя струю, поднимающуюся почти на метр в высоту.

Поток грязи продолжает булькать и растекаться по улице, несмотря на попытки ликвидировать его с помощью маленького трактора, привезенного с территории строящегося метро. Местные жители связывают появление гейзера с активными строительными работами по прокладке тоннеля для линии метро «Богатырская», которые ведутся неподалеку. Специалисты предполагают, что бурение могло нарушить подземные водоносные слои, вызвав этот необычный поток.

Ожидается, что ситуация стабилизируется после завершения работ, но на данный момент точная причина явления остается неизвестной.