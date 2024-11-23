Чемпионка Роднина назвала российских фигуристок «факирами на час»

Олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала свою резкую критику в адрес российских фигуристок, отметив их короткие спортивные карьеры и поверхностное отношение к фигурному катанию. Сравнив современных спортсменок с «факирами на час», она выразила сожаление по поводу того, что все внимание прессы приковано именно к одиночному женскому катанию, а другие дисциплины, такие как танцы на льду и парное катание, оказались в тени.

В интервью Роднина заявила, что такие спортсменки, как Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова и другие, ограничиваются несколькими сезонами в профессиональном спорте, после чего уходят из большого фигурного катания.

«Медведева, хоть и в меньшей степени, Загитова, Щербакова и другие — факиры на час», — подчеркнула она.

Роднина отметила, что уход этих фигуристок после достижения больших успехов в очень раннем возрасте оставляет спортсменок неуверенными в завтрашнем дне, и спортивный путь у них часто оказывается слишком коротким. При этом, по ее мнению, в России сложилась ситуация, при которой основное внимание прессы сосредоточено именно на одиночных соревнованиях среди женщин, в то время как другие важные дисциплины фигурного катания, такие как парное катание и танцы на льду, практически не получают должного освещения.