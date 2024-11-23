Поезд из Петербурга застрял под Арзамасом

Поезд №63 Петербург — Самара оказался в сложной ситуации, выбившись из графика и застряв под Арзамасом. Эта задержка стала причиной для остановки нескольких других составов, следовавших по тому же маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Причина инцидента, по информации железнодорожников, заключалась в поломке вагона, который использовался для ремонтных работ на железнодорожных путях. Вагон сломался на перегоне между разъездами 310 км и Чаглово около 3 часов ночи. Из-за неисправности движение на данном участке было приостановлено, что привело к задержке нескольких поездов дальнего и пригородного сообщения.

В результате повреждения пути поезд Петербург — Самара отстал от графика на 1 час 25 минут. Также задержались поезда Н309 Воркута — Адлер, который выбился на 5 часов, и Н7006 Нижний Новгород — Казань, опоздавший на 2 часа 55 минут. Лишь в 08:25 специалисты завершили работы по устранению поломки, и движение по перегону было восстановлено.

Представители железнодорожной компании заверили, что в поездах поддерживался комфортный температурный режим, а для пассажиров поезда из Воркуты, который задержался наибольшее количество времени, было организовано бесплатное питание. Тем не менее, пассажиры, столкнувшиеся с задержкой, выразили неудовлетворение, особенно те, кто оказался в поездах, следовавших по маршруту из Петербурга и Нижнего Новгорода.