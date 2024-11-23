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В Петербурге загорелась квартира во время реанимации хозяина

На месте работают пожарные. Фото: Baltphoto

В Петербурге пока врачи пытались реанимировать мужчину, у которого случился инфаркт, прямо над ними вспыхнула люстра и подвесной потолок. Это произошло в одной из квартир в Кировском районе на улице Генерала Симоняка.

Как рассказывают источники, мужчина неожиданно потерял сознание, и его близкие вызвали скорую помощь. Когда медики прибыли, они обнаружили клиническую смерть и начали реанимировать пациента. Однако во время реанимации произошло ЧП: по всей видимости, из-за перегрузки проводки, которая не выдержала работы реанимационного оборудования, загорелись потолок и люстра.

Врачи и жильцы квартиры едва успели эвакуироваться, и никто не пострадал. Квартира сгорела дотла вместе с телом хозяина, а также пострадал подъезд. Сейчас на месте работают правоохранители и пожарные, чтобы выяснить все причины и детали этого ужасного происшествия.

 

 

 

 

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