Петербуржцы получат двойную пенсию за декабрь и январь перед Новым годом

Жителей Петербурга, получающих пенсии в начале месяца, ждет приятный сюрприз перед Новым годом. В декабре часть пенсионеров получит удвоенные выплаты — деньги поступят дважды: сначала в начале месяца, а затем в конце.

Как пояснила заместитель директора Научно-исследовательского центра развития пенсионной системы Юлия Орещенкова, удвоенная пенсия касается тех, кто получает свои выплаты в начале месяца. Так как в период праздников банки не будут работать, пенсионерам начислят средства заранее. Первая часть пенсии поступит в начале декабря, а вторая — в конце месяца. Это также касается всех других пособий, выплачиваемых социальным фондом.

Стоит отметить, что для тех, кто получает пенсии через почту, изменения не коснутся — они продолжат получать свои выплаты в обычном порядке.