Михаил Хазин, известный российский экономист, поделился своим взглядом на стратегию Владимира Путина в контексте украинского конфликта, заявив, что российский президент крайне осмотрительно подходит к решению военного вопроса. По словам Хазина, Путин прекрасно осведомлен о реальном положении дел в мировой экономике, особенно в США и Европе, что и определяет его осторожную тактику.

Хазин отметил, что Путин полностью понимает, что Запад столкнётся с серьёзными экономическими трудностями, которые значительно ослабят его способности к долгосрочному противостоянию. Экономист уверяет, что США и европейские страны не смогут долго поддерживать противостояние с Россией, так как их ресурсы истощаются, а кризисы внутри их экономик только усиливаются.

В ответ на этот вывод Хазин подчеркнул, что российский лидер сознательно избегает преждевременного активного военного вмешательства и затрат ресурсов, зная, что Запад не сможет поддерживать напряжённость на прежнем уровне в обозримом будущем.