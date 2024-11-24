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Хазин объяснил, почему Путин не спешит с решающей победой на Украине

Владимир Путин. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Михаил Хазин, известный российский экономист, поделился своим взглядом на стратегию Владимира Путина в контексте украинского конфликта, заявив, что российский президент крайне осмотрительно подходит к решению военного вопроса. По словам Хазина, Путин прекрасно осведомлен о реальном положении дел в мировой экономике, особенно в США и Европе, что и определяет его осторожную тактику.

Хазин отметил, что Путин полностью понимает, что Запад столкнётся с серьёзными экономическими трудностями, которые значительно ослабят его способности к долгосрочному противостоянию. Экономист уверяет, что США и европейские страны не смогут долго поддерживать противостояние с Россией, так как их ресурсы истощаются, а кризисы внутри их экономик только усиливаются.

В ответ на этот вывод Хазин подчеркнул, что российский лидер сознательно избегает преждевременного активного военного вмешательства и затрат ресурсов, зная, что Запад не сможет поддерживать напряжённость на прежнем уровне в обозримом будущем.

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