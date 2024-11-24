Россиянам назвали автомобили с пробегом, которые продаются быстрее всего на рынке

Аналитики онлайн-платформы «Авто.ру» составили рейтинг автомобилей с пробегом, которые реализуются на вторичном рынке России быстрее всего. Лидерами стали несколько моделей, которые в кратчайшие сроки нашли своих новых владельцев.

На первом месте по скорости продажи оказался автомобиль Toyota Corolla 2020 года выпуска. С пробегом всего 24 тысячи километров, этот автомобиль привлек внимание 76 потенциальных покупателей всего за один день после размещения объявления. Стоимость машины составляла 1,5 миллиона рублей, и, несмотря на относительно высокую цену для модели с пробегом, она вызвала живой интерес у покупателей. Об этом сообщил IVBG.

Второе место в списке самых быстро продаваемых автомобилей занял кроссовер Kia Sorento 2020 года. Этот автомобиль с пробегом 26,6 тысяч километров был выставлен на продажу за 3,6 миллиона рублей и за тот же срок (один день) получил 74 звонка от желающих приобрести его.

Замкнула тройку лидеров популярная модель отечественного производства — внедорожник «Нива» 2021 года. Несмотря на высокую степень износа, с пробегом 89,9 тысяч километров, машина была продана за два дня после публикации объявления. Стоимость автомобиля составляла 650 тысяч рублей, и его интерес вызвали 59 покупателей.