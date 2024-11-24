Как подготовить автомобиль к зиме: топ-8 советов по уходу и профилактике поломок

Зимний сезон — это испытание для любого автомобиля, поэтому важно заранее подготовить машину к холодам и морозам. Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев поделился с Gazeta.SPb рекомендациями по уходу за автомобилем, которые помогут избежать поломок и сохранить безопасность на дорогах.

1. Подготовка аккумулятора к морозам Перед зимой обязательно проверьте уровень электролита в аккумуляторе и его чистоту. Это поможет избежать внезапной разрядки батареи при первых морозах. Если в электролите появились металлические частицы, лучше заменить аккумулятор.

2. Использование подходящего моторного масла При заморозках не стоит использовать масло с вязкостью выше 10W. Загустевшее масло может усложнить прокрутку двигателя, а это приведет к дополнительной нагрузке на аккумулятор, который и так испытывает трудности зимой.

3. Проверка системы охлаждения Перед холодами важно проверить охлаждающую жидкость, чтобы избежать ее замерзания. При необходимости замените воду в системе на антифриз и тщательно осмотрите все патрубки на наличие повреждений.

4. Уход за подвеской Изношенные детали подвески быстрее выходят из строя в условиях низких температур. Если настала пора их замены, не откладывайте до зимы — это поможет избежать дорогостоящих ремонтов.

5. Обновление стеклоочистителей Зимой щетки стеклоочистителей подвержены повышенному износу. Замените их на зимние модели с прочной резиной, чтобы избежать проблем с видимостью на дороге.

6. Тормозная система Проверка тормозов — одна из самых важных процедур перед зимой. Неисправности тормозной системы в условиях гололедицы могут привести к серьезным авариям.

7. Что делать перед поездкой? Очистите стекла, фары и зеркала от снега и льда, чтобы не ухудшать видимость. Также стоит убедиться, что в системе омывающей жидкости достаточно жидкости для эффективной работы стеклоочистителей.

8. Как не замерзнуть при парковке на улице Если оставляете машину на улице, приоткрывайте окна на несколько минут после парковки, чтобы предотвратить запотевание и примерзание дверных уплотнителей.