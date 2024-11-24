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Петербург накроет снег и гололед 25 ноября

Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Петербурге 25 ноября ожидаются неблагоприятные погодные условия, которые могут создать опасность для горожан. Главное управление МЧС России по городу предупреждает о сильных порывах ветра, мокром снеге и гололедице, что значительно осложнит дорожную обстановку.

По информации синоптиков, в Петербурге в течение 25 ноября местами возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. В сочетании с дождём и мокрым снегом такая погода может создавать серьёзные неудобства для пешеходов и водителей. Ветер обещает быть достаточно сильным, чтобы нарушить работу уличного освещения, повалить деревья и повредить рекламные конструкции.

Кроме того, в городе предсказываются осадки в виде мокрого снега, который может образовать снежную корку на дорогах, создавая опасность для движения транспорта. В особенности это касается второстепенных дорог, где гололедица может быть особенно опасной.

 

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