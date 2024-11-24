Бывший коллега Меган Маркл рассказал, какой она была на съемочной площадке

Режиссер сериала «Форс-мажоры» Тим Мэтисон, где Меган Маркл снималась до того, как стала частью королевской семьи, опроверг обвинения в её высокомерии, распространившиеся среди сотрудников Букингемского дворца. В интервью для Fox Digital Мэтисон описал Меган как высококлассного профессионала, с которым всегда было приятно работать.

«Я никогда не переживал за её сцены, знал, что она сыграет как надо. Она просто прелесть!» — отметил режиссер.

По его словам, Меган отличалась не только талантом, но и внутренним светом.

«В её глазах был особенный блеск», — добавил он.

Несмотря на успешную карьеру актрисы, Меган оставила её после свадьбы с принцем Гарри в 2018 году, чтобы стать частью королевской семьи. Свидетельства людей, работавших с Меган до её жизни в дворцовой обстановке, показывают её как профессионала, что контрастирует с образами, созданными после её перехода в королевскую семью.