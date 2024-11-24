Группа «Комбинация» воссоединилась после шести лет скандалов

После долгих лет разногласий и скандалов музыкальная группа «Комбинация» вновь объединяется. Певицы Алена Апина и Татьяна Иванова решили дать совместное выступление на новогоднем корпоративе, стоимость которого составит 5 миллионов рублей. При этом основную часть этой суммы, как сообщает издание Mash, получит именно Алена Апина.

Информация о воссоединении группы пришла в связи с предстоящими концертами артисток. Апина и Иванова, которые не выступали вместе на одной сцене с момента распада коллектива, готовятся к эксклюзивному выступлению на сольном концерте Алены Апиной в Кремле. Ожидается, что Татьяна Иванова появится на сцене всего на 20 минут, чтобы исполнить несколько популярных хитов «Комбинации», таких как «Американ бой», «Бухгалтер», «Вишневая девятка» и «Не забывай».

Группа «Комбинация» была основана в 1988 году в Саратове, и среди её основателей был композитор Виталий Окороков. В том же году коллектив выпустил свой первый альбом «Ход конем», а в 1989 году они приобрели всесоюзную популярность благодаря хиту «Russian Girls». Этот успех стал отправной точкой в долгой и успешной карьере группы, которая оставила яркий след в музыкальной истории 90-х.