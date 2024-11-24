Подарок ко Дню матери: ребенок родился прямо в петербургском метро

В Петербурге в День матери произошло совершенно уникальное событие: на станции метро «Горьковская» женщина родила мальчика прямо на платформе. Это второй случай родов в истории петербургского метрополитена.

По информации, инцидент произошел, когда будущая мама почувствовала схватки, находясь в поезде. Она успела добраться до станции, но роды начались до того, как она успела попасть в больницу. Работники станции оперативно среагировали на ситуацию и помогли женщине, оказывая необходимую помощь до прибытия скорой помощи.

Вскоре после рождения ребенка мать и новорожденный были доставлены в ближайшую больницу, где им оказали всю необходимую медицинскую помощь. На данный момент и мама, и малыш чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей.