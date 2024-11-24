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В России резко подорожали билеты на автобусы, поезда и самолеты

Фото: Baltphoto

Цены на транспортные услуги в России продолжили стремительно расти. Особенно ощутимо подорожали билеты на самолеты и междугородние автобусы, что сильно бьет по карманам путешественников и пассажиров.

По данным Росстата, в июле 2024 года стоимость авиабилетов в эконом-классе в расчете на 1 тысячу километров составила в среднем 9,12 тыс. рублей. Это рекордный показатель, значительно превышающий стоимость перелетов в прошлом году. Хотя в августе тарифы немного снизились до 7,9 тыс. рублей, все равно они оказались на 20% выше, чем в аналогичный месяц 2023 года.

Цены на авиабилеты подвержены сильным колебаниям, в зависимости от сезонного спроса. Например, в августе 2024 года перелет из Краснодарского края (где работает только сочинский аэропорт) обошелся пассажирам в 19 тыс. рублей за тысячу километров пути, тогда как в низкий сезон эта цифра могла снизиться до 7-8 тыс. рублей.

Тарифы на авиабилеты в Петербурге также заметно отличаются от общероссийских показателей. В течение первых восьми месяцев 2024 года билеты на рейсы из Пулково стоили в среднем в полтора раза дороже, чем в других регионах страны. Разрыв был наибольшим в мае, когда билеты из Петербурга оказались дороже на 64,2% по сравнению с общероссийским уровнем. В 2021 году этот разрыв составлял всего 30%.

Москва следовала схожему тренду: цены на авиабилеты в столичных аэропортах также значительно возросли, но в абсолютных значениях они оказались на 16% ниже, чем в Петербурге.

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