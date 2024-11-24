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REFORUM AWARDS 2024: Новые технологии меняют мир

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

21 и 22 ноября пройдет вторая ежегодная премия REFORUM AWARDS, представляющая собой масштабное онлайн-событие, объединяющее лидеров в области инновационного бизнеса и технологий. Мероприятие организовано в рамках Международного форума о трендах будущего REFORUM.

REFORUM — это международный форум, объединяющий лидеров инновационного бизнеса и экспертов в области будущих технологий. Премия REFORUM AWARDS является важным событием, направленным на выявление и поддержку компаний, создающих технологии завтрашнего дня.

Все желающие смогут бесплатно подключиться к прямой трансляции премии, ознакомиться с передовыми проектами и стать свидетелями изменений, которые технологии и бизнес-решения вносят в наше будущее.

В этом году премия будет представлена в 12 номинациях, охватывающих ключевые направления развития бизнеса и технологий. Экспертное жюри, состоящее из признанных лидеров отрасли, оценит проекты по критериям инновационности, устойчивого развития и социального воздействия.

Среди номинантов этого года: финансовый сектор (Сбер, Альфа-банк, Группа Совкомбанк, МФК «Лайм-Займ», Велес Капитал); телекоммуникации и технологии (Цифровая экосистема МТС, МТС Линк, Т2); транспорт и инфраструктура(ООО «СберТройка», ГУП «Московский метрополитен»); образование и развитие (Школа управления Сколково, Нетология, Тренинг-Бутик, Talent Space); инновации и развитие(АНО Центр Дизайн Мышления, The Team, Smart, Базис, РТК-ЦОД).

Для участия в премии необходимо подать заявку на официальном сайте. Онлайн-трансляция премии будет доступна для всех желающих, регистрация уже открыта.

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