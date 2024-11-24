Новые льготы для семей с детьми в России: что изменится в 2025 году

В 2025 году российские семьи с детьми смогут рассчитывать на ряд новых льгот и улучшений в сфере социальной поддержки, которые помогут снизить финансовую нагрузку. Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о планах правительства в этом направлении, подчеркнув, что они направлены на улучшение условий для воспитания детей и поддержку многодетных семей.

Одна из самых заметных инициатив — снижение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих родителей до 6%. Оставшиеся 7% будут компенсировать из государственного бюджета. Это решение, по мнению экспертов, станет значимой финансовой поддержкой для семей, в которых растут дети, и поможет снизить нагрузку на бюджет родителей.

Кроме того, в следующем году планируется увеличение суммы материнского капитала. Так, с февраля 2025 года маткапитал для первого ребенка будет составлять 677 тысяч рублей, что на 7% больше, чем в предыдущем году. А в течение ближайших трех лет сумма материнского капитала на второго ребенка должна достичь 1 миллиона рублей, если семья не получала эту выплату при рождении первого ребенка.