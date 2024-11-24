Протоиерей Козлов предупредил верующих от переедания перед Рождественским постом

В преддверии Рождественского поста протоиерей Максим Козлов, глава Учебного комитета Русской Православной Церкви, призвал верующих соблюдать умеренность в питании, особенно в канун поста.

В своем обращении священнослужитель отметил, что в последние дни перед Рождественским постом, который начинается 28 ноября и длится до 6 января, верующим не стоит чрезмерно наедаться, несмотря на то что в этот день можно есть привычную пищу.

Протоиерей подчеркнул, что Рождественский пост не связан с определенными церковными обрядами или традициями приготовления пищи, как это бывает с другими постами, например, Великим. Однако духовник напомнил, что этот период требует исключения из рациона продуктов животного происхождения, таких как мясо, молочные продукты и рыба.