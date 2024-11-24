  • 18+

  • Сегодня

    24.11.24, Вс

    Погода

    -1°

  • 18+

  • Курсы валют

    $102.58 €107.43 ¥13.94

Протоиерей Козлов предупредил верующих от переедания перед Рождественским постом

фото: baltphoto

В преддверии Рождественского поста протоиерей Максим Козлов, глава Учебного комитета Русской Православной Церкви, призвал верующих соблюдать умеренность в питании, особенно в канун поста.

В своем обращении священнослужитель отметил, что в последние дни перед Рождественским постом, который начинается 28 ноября и длится до 6 января, верующим не стоит чрезмерно наедаться, несмотря на то что в этот день можно есть привычную пищу.

Протоиерей подчеркнул, что Рождественский пост не связан с определенными церковными обрядами или традициями приготовления пищи, как это бывает с другими постами, например, Великим. Однако духовник напомнил, что этот период требует исключения из рациона продуктов животного происхождения, таких как мясо, молочные продукты и рыба.

 

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Петербуржцы выгодно пополняют и приобретают транспортные карты с СБП

Петербуржцы выгодно пополняют и приобретают транспортные карты с СБПНовости
Жители Петербурга получили выгоду в 4,5 млн рублей при покупке и пополнении проездных билетов через Систему быстрых платежей. О такой сумме сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт. Это стало возможно благодаря предложению СБП. До конца года действует акция: при покупке или пополнении проездных билетов через Систему быстрых платежей (СБП) на...
Подробнее

Шесть петербуржцев и ленинградцев заняли пьедестал всероссийского чемпионата по программированию True Tech Champ

Шесть петербуржцев и ленинградцев заняли пьедестал всероссийского чемпионата по программированию True Tech ChampНовости
Сразу шесть участников из Петербурга и Ленинградской области заняли пьедестал всероссийского чемпионата по алгоритмическому и робототехническому программированию True Tech Champ  цифровой экосистемы МТС в этом году. Второе место в первом треке занял ученик Президентского физико-математического лицея №239 Владимир Звездин, а во втором две петербургских команды «Котята и роботы» и «Микро-мыши»...
Подробнее