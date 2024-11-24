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Взрыв произошел в автобусе на Лиговском проспекте

Фото: Baltphoto

На Лиговском проспекте в Петербурге в салоне рейсового автобуса маршрута № 26 произошел взрыв, в результате которого пострадала женщина-пассажир. По предварительной информации, она получила травму головы и была срочно доставлена в медицинское учреждение.

Инцидент случился, когда автобус находился в движении. Взрыв произошел в одной из систем транспортного средства — предположительно, сработал баллон пневмосистемы, отвечающий за открытие и закрытие дверей.

Этот компонент системы безопасности автобуса, скорее всего, стал причиной разрыва.

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