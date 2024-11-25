Президент США Джо Байден дал разрешение украинским вооружённым силам использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по целям на территории России, однако это не подразумевает нападений на ключевые города, такие как Москва и Петербург. Такое заявление сделал американский конгрессмен от Флориды Майк Уолц, который также был назначен избранным президентом Дональдом Трампом своим будущим советником по вопросам национальной безопасности.

В интервью телеканалу Fox News Уолц подчеркнул, что удары, которые украинская армия наносит при помощи ракет ATACMS, направлены исключительно по военным объектам, таким как склады боеприпасов и взлетные полосы. Конгрессмен отметил, что удары не нацелены на российские мегаполисы, и это решение Байдена является частью более широкого процесса эскалации конфликта между Украиной и Россией.

«Они (украинские силы) наносят удары по военным складам, аэродромам и другим объектам, которые имеют чисто военное значение. Эти удары не направлены на гражданские города, такие как Москва или Петербург», – заявил Уолц, добавив, что использование ракет дальнего радиуса действия в данном контексте вряд ли приведет к значительному изменению стратегической ситуации, но усиливает напряженность на фронте.

В свою очередь, решение Байдена разрешить Украине использовать ATACMS также рассматривается как очередной шаг в контексте увеличения военной помощи Киеву со стороны США. Уолц выразил мнение, что такой шаг только усугубляет уже и без того напряженную ситуацию, открывая новые возможности для усиления конфликта.