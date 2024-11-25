Автобусы Volgabus 5270G отозвали с городских маршрутов после ЧП на Лиговском проспекте

Разгерметизация пневмосистемы привела к ЧП с автобусом на Лиговском проспекте.

На Лиговском проспекте Петербурга произошел несчастный случай с участием автобуса марки Volgabus 5270G. В ходе расследования выяснилось, что авария произошла в результате разгерметизации ресивера пневмосистемы, который был установлен заводом-изготовителем в соответствии с паспортом технического средства и не является элементом, подлежащим обслуживанию в рамках плановых технических осмотров. Несмотря на это, в процессе эксплуатации транспортного средства нарушений не было зафиксировано.

В ответ на инцидент руководство СПб ГУП «Пассажиравтотранс» приняло решение приостановить эксплуатацию всех автобусов этой марки, которые были поставлены в город в рамках контракта 2018 года. В настоящее время все эти автобусы сняты с городских маршрутов до завершения расследования причин происшествия.

Для выяснения обстоятельств произошедшего и оценки возможности дальнейшего использования этих транспортных средств, в Петербург пригласили специалистов завода-изготовителя и производители оборудования. Они проведут необходимое расследование, чтобы установить точные причины дефекта и дать рекомендации по дальнейшему использованию данной модели автобусов.

По данным экстренных служб, в результате инцидента один пассажир получил травмы. Пострадавшая женщина была госпитализирована с диагнозом средней степени тяжести. СПб ГУП «Пассажиравтотранс» выразило готовность оказать пострадавшей всестороннюю поддержку, в том числе в вопросах получения страховой компенсации.