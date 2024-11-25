  • 18+

  • Сегодня

    25.11.24, Пн

    Погода

    +1°

  • 18+

  • Курсы валют

    $102.58 €107.43 ¥13.94

Автобусы Volgabus 5270G отозвали с городских маршрутов после ЧП на Лиговском проспекте

Разгерметизация пневмосистемы привела к ЧП с автобусом на Лиговском проспекте.

 

Автобусы Volgabus 5270G отозвали с городских маршрутов после ЧП на Лиговском проспекте
Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

 

На Лиговском проспекте Петербурга произошел несчастный случай с участием автобуса марки Volgabus 5270G. В ходе расследования выяснилось, что авария произошла в результате разгерметизации ресивера пневмосистемы, который был установлен заводом-изготовителем в соответствии с паспортом технического средства и не является элементом, подлежащим обслуживанию в рамках плановых технических осмотров. Несмотря на это, в процессе эксплуатации транспортного средства нарушений не было зафиксировано.

В ответ на инцидент руководство СПб ГУП «Пассажиравтотранс» приняло решение приостановить эксплуатацию всех автобусов этой марки, которые были поставлены в город в рамках контракта 2018 года. В настоящее время все эти автобусы сняты с городских маршрутов до завершения расследования причин происшествия.

Для выяснения обстоятельств произошедшего и оценки возможности дальнейшего использования этих транспортных средств, в Петербург пригласили специалистов завода-изготовителя и производители оборудования. Они проведут необходимое расследование, чтобы установить точные причины дефекта и дать рекомендации по дальнейшему использованию данной модели автобусов.

По данным экстренных служб, в результате инцидента один пассажир получил травмы. Пострадавшая женщина была госпитализирована с диагнозом средней степени тяжести. СПб ГУП «Пассажиравтотранс» выразило готовность оказать пострадавшей всестороннюю поддержку, в том числе в вопросах получения страховой компенсации.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Петербургских школьников обучат основам профессий, связанных с архитектурой

Петербургских школьников обучат основам профессий, связанных с архитектуройНовости
Соответствующий курс запустили «Главстрой Санкт-Петербург» и Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет на базе школы № 142 Выборгского района. Его могут посещать учащиеся 7–10 классов. Занятия учебной программы «Архитектурно-строительные горизонты: путь к профессии» будут проходить в течение осени по средам. В формате воркшопа, проектной работы и лекций школьники на несколько академических часов...
Подробнее

«Главстрой Санкт-Петербург» построит образовательный кластер в Петербурге

«Главстрой Санкт-Петербург» построит образовательный кластер в ПетербургеНовости
В него войдут три современные школы с бассейнами в жилом комплексе «Северная долина». Образовательные учреждения будут введены поэтапно до конца 2025 года и войдут в единый образовательный кластер с построенной ГБОУ школа №142. В настоящее время в зданиях ведутся активные строительные работы. В учебном заведении на 550 мест строители завершили...
Подробнее