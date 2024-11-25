Автовладельцам объяснили, как правильно ухаживать за машиной зимой, чтобы весной не жалеть

Зимой автомобили подвергаются серьезным нагрузкам из-за низких температур, снега, гололеда и дорожных реагентов. Чтобы обеспечить безопасную и надежную эксплуатацию транспортного средства в этот период, важно заранее подготовить машину к зимним условиям и внимательно следить за ее состоянием. Заместитель директора по правовым вопросам мультибрендового автосалона «Автомолл» в Краснодаре Анатолий Михайлюта рассказал Gazeta.SPb, на что нужно обратить внимание и какие меры следует принимать для ухода за автомобилем в холодное время года.

Подготовка автомобиля к зимним условиям

Первым шагом в подготовке к зиме является проверка и, при необходимости, замена шин. Для зимнего периода следует обязательно устанавливать зимние шины, которые обеспечивают лучшее сцепление с дорогой на льду и снегу. Не менее важно регулярно контролировать давление в шинах, так как в холодную погоду воздух сжимается и давление в шинах может значительно снизиться. Это может привести к ухудшению управляемости автомобиля и даже к повышенному износу шин.

Уход за аккумулятором и электрической системой

Зимой наибольшую нагрузку испытывает аккумулятор, поскольку низкие температуры значительно снижают его эффективность. Перед наступлением холодов рекомендуется проверить состояние аккумулятора и очистить клеммы от возможной коррозии. Если аккумулятор старый или его заряд быстро снижается, стоит задуматься о его замене. В случае проблем с запуском двигателя или плохой работе электрических систем автомобиля, причиной может быть именно аккумулятор.

Проверка тормозной системы

Безопасность на дороге в зимних условиях зависит не только от сцепления шин с дорогой, но и от исправности тормозной системы. Важно внимательно проверить состояние тормозных колодок и дисков, поскольку при низких температурах может увеличиваться нагрузка на систему, а также возможно замедление реакции автомобиля при экстренном торможении.

Подготовка аксессуаров и экипировки

Никогда не помешает заранее подготовить автомобиль к возможным неприятностям, которые могут возникнуть зимой. В автомобиле стоит иметь в запасе несколько необходимых вещей: лопату для уборки снега, буксировочный трос, кабели для подзарядки аккумулятора, а также теплое одеяло и запасной комплект одежды. Эти предметы могут быть полезны в случае возникновения непредвиденных ситуаций, например, если машина застрянет в снегу или потребуется помощь на дороге.

Окна и стеклоочистители

Особое внимание стоит уделить обслуживанию стеклоочистителей и окон. Зимой важно, чтобы дворники были заменены на зимние модели, которые лучше очищают стекла от снега и льда. Для работы стеклоочистителей нужно использовать жидкость, устойчивая к замерзанию, чтобы избежать ее замерзания в мороз. Также не забывайте регулярно проверять наличие льда на стеклах и убирать его перед поездкой. Это поможет обеспечить лучшую видимость и снизить риск аварийных ситуаций.

Защита кузова от реагентов

Дорожные реагенты, используемые для борьбы с гололедом, могут серьезно повредить кузов автомобиля, вызывая коррозию. Чтобы защитить машину от этих воздействий, специалисты рекомендуют обрабатывать кузов антикоррозийными средствами, а также регулярно мыть автомобиль, особенно после поездок по заснеженным и посыпанным солью дорогам. Это поможет значительно продлить срок службы лакокрасочного покрытия и избежать ржавчины.

Обычные ошибки при эксплуатации зимой

Одна из распространенных ошибок — оставлять двигатель работать на холостом ходу в течение длительного времени для прогрева. Это не только неэффективно, но и может привести к дополнительному износу двигателя. Лучше всего дать автомобилю прогреться на медленной скорости, двигаясь по дороге, что обеспечит равномерный прогрев всех систем.