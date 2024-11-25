Критик Песочинский: Государство должно обеспечивать артистов театров

Театральный критик Николай Песочинский раскритиковал ситуацию с продажей билетов на новогодние спектакли Большого театра, в частности на «Щелкунчика». Об этом сообщил портал 360.ru.

По его мнению, массовый ажиотаж вокруг этого спектакля превратился в социальную проблему, и нужно прекратить этот «психоз». Он считает, что зрители, не интересующиеся театром, но стремящиеся попасть только на «Щелкунчика» в Большом, создают ненужный ажиотаж. Критик предложил отменить спектакль в эти дни, чтобы прекратить ненормальное поведение зрителей.

Песочинский также подчеркнул, что театр — это сложное производство, включающее множество профессионалов, чья работа требует значительных затрат. Однако, по его мнению, государство должно взять на себя ответственность за содержание артистов театров. Он отметил, что артисты не должны зарабатывать на сторонних проектах, таких как корпоративы или сериалы, а должны быть обеспечены государством.

«Государство должно поддерживать театры и артистов, чтобы сохранить культурные традиции», — заявил критик.

Балерина Анастасия Волочкова также раскритиковала высокие цены на билеты, назвав ситуацию «сумасшествием» и призвав руководство театра сделать искусство доступным для широкой аудитории.