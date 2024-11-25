  • 18+

  • Сегодня

    25.11.24, Пн

    Погода

    +3°

  • 18+

  • Курсы валют

    $102.58 €107.43 ¥13.94

Критик Песочинский: Государство должно обеспечивать артистов театров

Театральный критик Николай Песочинский раскритиковал ситуацию с продажей билетов на новогодние спектакли Большого театра, в частности на «Щелкунчика». Об этом сообщил портал 360.ru.

 

Критик Песочинский: Государство должно обеспечивать артистов театров
Фото: Baltphoto

По его мнению, массовый ажиотаж вокруг этого спектакля превратился в социальную проблему, и нужно прекратить этот «психоз». Он считает, что зрители, не интересующиеся театром, но стремящиеся попасть только на «Щелкунчика» в Большом, создают ненужный ажиотаж. Критик предложил отменить спектакль в эти дни, чтобы прекратить ненормальное поведение зрителей.

Песочинский также подчеркнул, что театр — это сложное производство, включающее множество профессионалов, чья работа требует значительных затрат. Однако, по его мнению, государство должно взять на себя ответственность за содержание артистов театров. Он отметил, что артисты не должны зарабатывать на сторонних проектах, таких как корпоративы или сериалы, а должны быть обеспечены государством.

«Государство должно поддерживать театры и артистов, чтобы сохранить культурные традиции», — заявил критик.

Балерина Анастасия Волочкова также раскритиковала высокие цены на билеты, назвав ситуацию «сумасшествием» и призвав руководство театра сделать искусство доступным для широкой аудитории.

 

 

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Петербургских школьников обучат основам профессий, связанных с архитектурой

Петербургских школьников обучат основам профессий, связанных с архитектуройНовости
Соответствующий курс запустили «Главстрой Санкт-Петербург» и Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет на базе школы № 142 Выборгского района. Его могут посещать учащиеся 7–10 классов. Занятия учебной программы «Архитектурно-строительные горизонты: путь к профессии» будут проходить в течение осени по средам. В формате воркшопа, проектной работы и лекций школьники на несколько академических часов...
Подробнее

«Главстрой Санкт-Петербург» построит образовательный кластер в Петербурге

«Главстрой Санкт-Петербург» построит образовательный кластер в ПетербургеНовости
В него войдут три современные школы с бассейнами в жилом комплексе «Северная долина». Образовательные учреждения будут введены поэтапно до конца 2025 года и войдут в единый образовательный кластер с построенной ГБОУ школа №142. В настоящее время в зданиях ведутся активные строительные работы. В учебном заведении на 550 мест строители завершили...
Подробнее