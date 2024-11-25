НАТО обсуждает возможность ударов по России в случае гипотетического конфликта

В Североатлантическом альянсе начались обсуждения возможного применения превентивных высокоточных ударов по российским объектам в случае гипотетического конфликта с Россией. Это заявление сделал адмирал Роб Бауэр, глава Военного комитета НАТО, на одной из конференций в Брюсселе, где он отметил значительные изменения в подходе альянса к вопросам обороны. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По словам Бауэра, альянс пересмотрел свою стратегию и теперь не исключает возможность нанесения ударов по российским военным объектам, чтобы предотвратить потенциальные угрозы. Он выразил уверенность, что отказ от «отступательной» политики — когда НАТО ожидает нападения, чтобы затем отвечать на него, — является необходимым шагом для обеспечения безопасности стран-членов альянса. Вместо того, чтобы ожидать агрессии, альянсу следует наносить удары по ключевым российским военным объектам заранее, особенно по пусковым установкам, которые могут быть использованы для нанесения ударов по странам НАТО.

Адмирал подчеркнул, что в свете нарастающих угроз со стороны России важно активно развивать технологии, которые позволят альянсу нейтрализовать потенциальные угрозы до их реализации. В частности, он отметил необходимость усиления противовоздушной обороны и разработки высокоточных систем вооружений, которые могли бы вывести из строя стратегически важные объекты противника. По его мнению, такие меры станут важнейшим элементом в обеспечении безопасности государств НАТО.