Гендиректор ГК «КВС-Сервис» Перминов рассказал студентам колледжа о тенденциях в ландшафтном дизайне

21 ноября в Садово-архитектурном колледже Санкт-Петербурга (СПб ГБПОУ) состоялось выступление генерального директора ГК «КВС-Сервис» Евгения Перминова «Современные методики благоустройства жилых комплексов путем разработки «дорожной карты» посадок зеленых насаждений и ухода за ними».

Евгений Олегович поделился со студентами колледжа опытом обслуживания зеленых насаждений жилых комплексов, рассказал о тенденциях в озеленении многоквартирных домов, особенностях создания плана ухода за растениями.

Помимо вопросов озеленения, студенты обсудили со спикером особенности развития рынка ландшафтного строительства и дизайна в городских условиях, перспективы возможного трудоустройства. Лекция прошла в рамках подготовки к финалу чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы».

Уже два года Садово-архитектурный колледж является партнером ГК «КВС-Сервис» в рамках подготовки студентов по следующим направлениям обучения: мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, садово-парковое и ландшафтное строительство, флористика.