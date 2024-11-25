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Гендиректор ГК «КВС-Сервис» Перминов рассказал студентам колледжа о тенденциях в ландшафтном дизайне

21 ноября в Садово-архитектурном колледже Санкт-Петербурга (СПб ГБПОУ) состоялось выступление генерального директора ГК «КВС-Сервис» Евгения Перминова «Современные методики благоустройства жилых комплексов путем разработки «дорожной карты» посадок зеленых насаждений и ухода за ними».

Гендиректор ГК «КВС-Сервис» Перминов рассказал студентам колледжа о тенденциях в ландшафтном дизайне
Фото: baltphoto/Кристина Савченкова

Евгений Олегович поделился со студентами колледжа опытом обслуживания зеленых насаждений жилых комплексов, рассказал о тенденциях в озеленении многоквартирных домов, особенностях создания плана ухода за растениями.

Гендиректор ГК «КВС-Сервис» Перминов рассказал студентам колледжа о тенденциях в ландшафтном дизайне
Фото: baltphoto/Кристина Савченкова

Помимо вопросов озеленения, студенты обсудили со спикером особенности развития рынка ландшафтного строительства и дизайна в городских условиях, перспективы возможного трудоустройства. Лекция прошла в рамках подготовки к финалу чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы».

Гендиректор ГК «КВС-Сервис» Перминов рассказал студентам колледжа о тенденциях в ландшафтном дизайне
Фото: baltphoto/Кристина Савченкова

Уже два года Садово-архитектурный колледж является партнером ГК «КВС-Сервис» в рамках подготовки студентов по следующим направлениям обучения: мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, садово-парковое и ландшафтное строительство, флористика.

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